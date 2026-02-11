В Энгельсе продолжается строительство детского сада на 400 мест

В Энгельсе на строительной площадке детского сада в микрорайоне Шурова гора завершается кладка стен одного из двух корпусов.

Работы на объекте продолжаются и в выходные дни, чтобы как можно скорее новое учреждение было открыто для детей. При этом в приоритете остается качество проводимых работ. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

— Новый детский сад будет состоять из двух корпусов – на 6 и 12 групп – и рассчитан на возможность разместить 400 детей. Это один из крупнейших таких объектов в регионе. В настоящее время подрядчики вышли на финальную стадию кладки стен двухэтажного здания, параллельно идет устройство фундамента ещё одного трехэтажного корпуса. Весь процесс находится на постоянном контроле муниципалитета и профильного министерства. Главная задача, которая ставится перед органами власти, — взаимодействие с подрядчиком и сопровождение в решении различных вопросов, — написал глава региона в соцсетях.

Напомним, строительство детского сада началось в прошлом году благодаря инициированному президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Семья». Открытие учреждения позволит решить вопрос с дошкольными учреждениями не только на территории Шуровой горы, но и соседних микрорайонов.

Подготовила Ольга Сергеева