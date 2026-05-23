В Энгельсе продолжаются аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе

Ситуация находится на особом контроле муниципальных властей.

Ранее из резервного фонда было выделено дополнительное финансирование в размере более 46 миллионов рублей. На объекте в круглосуточном режиме задействованы все необходимые бригады и техника, дополнительно работают 6 насосных станций, включая новые мощные установки. На месте имеется полный запас материалов и технологического оборудования на случай выхода из строя.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

На улице Менделеева ведутся работы по расширению скважины для прокладки трубопровода диаметром 1400 мм – выполнено уже почти половина от запланированного объёма. Параллельно на улице Молодёжной продолжаются подготовительные работы для дальнейшего монтажа коммуникаций.

Проведена дезинфекция всех дворов и территорий социальных учреждений, которые ранее были подтоплены. Также ведётся работа с управляющими компаниями по осушке подвалов в многоквартирных домах с последующей обработкой.

Приоритетность проведения аварийно-восстановительных работ остаётся на самом высоком уровне. Несмотря на технологические сложности, связанные с глубиной пролегания сетей, все необходимые ресурсы для ликвидации аварии имеются. Перед муниципальной властью поставлена задача в кратчайшие сроки привести в порядок подвальные помещения домов, оказавшихся в зоне подтопления. Кроме того, прорабатываются решения по дальнейшей замене изношенных участков коллектора.

Ольга Сергеева