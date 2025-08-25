В Энгельсе стартовали мероприятия, посвященные 278-летию со Дня рождения города Энгельса

Традиционно они начались с торжественного открытия Доски Почета. Это знаковое событие для всех его жителей.

На ней размещены портреты 13 лучших предприятий и 13 энгельситов, которых посчитали достойными коллективы предприятий и организаций. Среди тружеников, которыми гордится Энгельс — врачи, учителя, работники промышленности, представители других профессий. Глава района Максим Леонов поздравил лучших представителей предприятий и учреждений и вручил им Почетные свидетельства о занесении на Доску Почёта.

Также он поздравил наших уважаемых ветеранов и вручил свидетельство о занесении в Книгу Почета:

Муромцеву Владимиру Павловичу – ветерану педагогического труда;

Калугину Геннадию Викторовичу – ветерану Вооруженных сил Российской Федерации;

Савилову Геннадию Владимировичу – ветерану Вооруженных сил Российской Федерации.

С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке: https://www.engels-city.ru/images/banners/city_day/cityday2025.jpg