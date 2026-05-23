В Энгельсе в урочище «Тинь-Зинь» нашли краснокнижный розовый гриб

Житель Энгельса обнаружил редчайший гриб, которого нет в европейской части России.

В мае 2020 года саратовец Егор Неробеев нашёл в Энгельсе аррению (омфалину розоводисковую) — гриб, который ранее в европейской части страны официально не регистрировали. Он рос на гниющем бревне в сыром пойменном лесу в урочище «Тинь-Зинь».

Недавно сведения внесли в энциклопедию «ВикиГриб». В издании отмечается, что эта популяция — единственная официально зарегистрированная в европейской части России.

По словам Неробеева, ранее гриб в основном встречался в Сибири и на Дальнем Востоке, где он занесён в Красную книгу.

