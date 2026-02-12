В Энгельсе займутся спасением памятников архитектуры: готовится 10 объектов под инвестпроекты

В ходе визита членов Градозащитного совета при Саратовской областной Думе в Энгельс состоялось рабочее совещание, посвященное сохранению объектов культурного наследия (ОКН).

Как сообщил глава района Максим Леонов, участники встречи обсудили конкретные шаги по защите исторического облика города.

Как стало известно, в настоящий момент подготовлено порядка 10 памятников, которые могут быть реализованы в рамках инвестиционных проектов. Председатель Градозащитного совета Владимир Лешуков заявил о готовности содействовать в поиске инвесторов для восстановления ветшающих зданий.

Отдельное внимание уделили механизмам приведения в порядок ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Среди вариантов — передача объектов в аренду за символическую плату (один рубль) при условии проведения реставрации.

Еще одна важная тема — приведение к единому стандарту вывесок в историческом центре. Архитекторы и краеведы призвали усилить контроль за дизайн-кодом. В муниципалитете напомнили: поправки в Правила благоустройства уже приняты, сейчас ведется работа с собственниками помещений. Активная замена вывесок на иностранных языках начнется в весенне-летний период.

В администрации Энгельсского района подчеркнули: сохранение наследия — приоритетная задача. Совместная работа с градозащитниками позволит проводить более эффективные мероприятия и сделать город привлекательнее как для жителей, так и для туристов.

Ольга Сергеева