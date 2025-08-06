В Энгельсе заработает централизованная система видеонаблюдения

На базе единой диспетчерской службы Энгельсского района будет действовать централизованная система видеонаблюдения.

Об этом сообщил глава района Максим Леонов.

— Необходимо организовать ее функционирование таким образом, чтобы применение системы было, с одной стороны, направлено на более эффективное взаимодействие с полицией по вопросам обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности. С другой стороны, помогало в работе специалистам муниципального контроля в части выявления правонарушений, связанных с выбросом мусора вне контейнерных площадок, несанкционированной торговлей, нарушениями правил благоустройства, нанесением граффити и расклейкой объявлений на объектах городского хозяйства. Кроме того, в планах контроль за общественным транспортом и работой городских служб.

Руководителям структур районной администрации поручено инвентаризировать видеокамеры, которые находятся в подведомственных им учреждениях, для последующего их подключения к общей сети. В ближайшее время определим потребность в видеонаблюдении на общественных пространствах и территориях общего пользования, — написал Леонов в своём ТГ-канале.