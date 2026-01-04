В Энгельсской галерее открылась выставка картин о советской зиме

Энгельсская картинная галерея открыла выставку «Здравствуй, гостья Зима!».

Вернисаж посвящён зимней теме в российском искусстве XX века. В экспозиции представлено около 60 работ, включающих живопись, графику и декоративно-прикладное искусство из собрания Радищевского музея и частных коллекций.

Основу выставки составляют произведения советских художников, для которых зима была одной из центральных тем. В их работах отражены не только зимние пейзажи, но и сцены повседневной жизни, детских игр и спортивных забав.

Выставка продолжит свою работу до 1 марта 2026 года, предлагая посетителям окунуться в атмосферу зимы, созданную мастерами прошлого столетия.

Ольга Сергеева