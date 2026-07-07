В Энгельсском районе за 2 года откроют новый цех для автопрома на 340 рабочих мест

Производство прицепной техники расширяют в Энгельсском районе.

ООО «Металлстрой64» реализует инвестиционный проект по увеличению мощностей. Завод, выпускающий полуприцепы и автопоезда с 2014 года, в 2024–2026 годах вложил 310 млн рублей в строительство нового цеха площадью 3,8 тыс. кв. м.

Сейчас предприятие приступило ко второму этапу — возведению цеха для производства зерновозов. Инвестиции составят 250 млн рублей, работы рассчитаны на 2026–2027 годы.

К 2028 году оба проекта создадут около 340 новых рабочих мест, сообщили в региональном минэкономразвития.

Ольга Сергеева