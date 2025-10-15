В Энгельсском районе судят о сносе восьми самовольных построек

Администрация Энгельсского района направила в суд иски о сносе восьми незаконно возведенных построек. Как пояснили в муниципалитете, многие граждане строят дома без предварительного уведомления властей, что противоречит действующему законодательству.

Несмотря на упрощенный порядок легализации недвижимости и финансовую поддержку от района — компенсацию расходов на кадастровый учет и госпошлину — некоторые владельцы игнорируют необходимость регистрации. В администрации подчеркивают, что без официального оформления права собственности такие объекты считаются самовольными постройками и подлежат сносу по решению суда.

Параллельно в районе ведется системная работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов. Власти призывают граждан своевременно оформлять документы на недвижимость во избежание судебных разбирательств и сноса строений.

Алена Орешкина