В Энгельсском районе у двоих мужчин из авто изъяли более 3 граммов метилэфедрона

В Энгельсском районе Саратовской области задержаны подозреваемые в хранении запрещенных веществ.

Сотрудники полиции в поселке Приволжский остановили автомобиль Lada Priora, в котором находились двое местных жителей в возрасте 37 и 42 лет. При досмотре в салоне транспортного средства было обнаружено и изъято вещество, предварительно идентифицированное как метилэфедрон. Общий вес изъятого составил более трех граммов.

По данным ГУ МВД, наркотическое средство, предположительно, предназначалось для личного употребления. В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела. 42-летний мужчина, ранее имевший судимость, задержан. Второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проводятся необходимые следственные действия.

Ольга Сергеева