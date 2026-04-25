В ФНС саратовцам рассказали о простом и удобном способе подать декларацию 3-НДФЛ онлайн

Налоговая напоминает жителям Саратовской области о сроке подачи декларации.

У граждан осталось меньше недели, чтобы отчитаться о доходах за 2025 год. Подать декларацию 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля 2026 года включительно. Сам же налог нужно будет перечислить не позднее 15 июля.

ФНС рекомендует не откладывать и воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц». Сервис сам предзаполнит большинство полей, рассчитает сумму к уплате и безопасно передаст данные в ведомство.

Через кабинет также можно отслеживать статус проверки, получать квитанции, узнавать о банковских счетах и заказывать электронные справки с подписью, не посещая инспекцию. Подробности — на промостранице «Декларационная кампания 2026» на сайте ФНС.

Ольга Сергеева