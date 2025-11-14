В городе Балаково простятся с погибшим в СВО бойцом Рябчиковым Василием

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Балаковского района Василий Рябчиков.

Об этом сообщила администрация муниципального образования.

Василий Рябчиков 1998 года рождения, родом из села Пылковка, погиб 22 сентября 2025 года при выполнении боевых задач. Муниципалитет выразил соболезнования родным погибшего.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 17 ноября с 12:00 до 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.

СВО продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян засекречено.

Ольга Сергеева