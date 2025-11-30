В Госдуме предложили защитить покупателей жилья от «схемы Долиной»

В Государственной думе разработали новую законодательную инициативу, направленную на защиту добросовестных покупателей недвижимости от так называемой «схемы Долиной».

Суть предложения заключается в изменении правовых последствий при оспаривании сделок с недвижимостью.

Согласно проекту, если суд признает договор купли-продажи квартиры недействительным по причине того, что предыдущий владелец не отдавал отчета в своих действиях, недвижимость не будет немедленно изыматься у нового собственника. Вместо этого квартира перейдет в статус залога на срок до одного года.

В течение этого периода продавец, признанный недееспособным в момент сделки, обязан будет вернуть покупателю полную стоимость, полученную за квартиру. Если за установленный год денежные средства возвращены не будут, покупатель окончательно сохранит право собственности на жилье.

Данная мера призвана обеспечить баланс интересов и защитить граждан, которые приобрели жилье добросовестно, от риска потерять и деньги, и недвижимость в результате судебных разбирательств.

Ольга Сергеева