В ходе военной спецоперации погибли еще два саратовских бойца

Двое уроженцев Саратовской области погибли в зоне СВО.
Это 32-летний Алексей Линьков из Петровского района и саратовец Эдуард Керимов.
Линьков, родившийся в деревне Новые Бегучи, после службы в Кемеровской области работал строителем в Саратове. В ходе боевых действий он служил гранатометчиком в штурмовом подразделении. Военнослужащий погиб 10 апреля и был похоронен на малой родине.
Информация о втором погибшем — Эдуарде Керимове — пока не разглашается. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших.