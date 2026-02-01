В квартире под Саратовом из-за неисправного электрооборудования вспыхнули вещи: погиб мужчина

В Пугачёвском районе Саратовской области при пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина.

Инцидент произошёл 31 января вечером в посёлке Заволжский на улице Набережная.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание возникло в квартире на первом этаже, где загорелись домашние вещи. На месте работали два пожарных расчёта, площадь пожара составила 3 квадратных метра. Несмотря на усилия спасателей, 60-летний житель квартиры погиб.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Алиса Эай