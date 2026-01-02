В Летном городке Энгельса началось создание экопарка

В рамках первого этапа в Энгельсе обустроили территорию в 4,3 гектара и создали аллею в честь летчиков-героев.

Здесь высадили 3,4 тысячи деревьев и кустарников, в том числе 340 крупномеров. Обустроили более 1,5 км уличного освещения. Общая площадь зоны отдыха составляет порядка 20 гектаров.

Об этом, подводя итоги 2025 года, рассказал губернатор Роман Бусаргин.

— Обустройство территории стало возможным после сноса старого жилого фонда. Благодаря решению президента России Владимира Путина в Летном городке был расселен 31 аварийный дом. Масштабный проект реализуется за счет и областного, и местного бюджетов. В концепцию парка будут также вписаны расположенные рядом здания, — отметил глава региона в соцсетях.

Ольга Сергеева