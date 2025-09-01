В Марксе открылась современная библиотека после капремонта

Центральная районная библиотека в Марксе полностью преобразилась после масштабной реконструкции по нацпроекту «Семья».

Теперь это многофункциональное пространство с 3D-принтером, VR-зоной, интерактивной панелью и трансформируемой мебелью. Здесь можно работать с цифровыми ресурсами, проводить лекции, кинопоказы или мастер-классы.

Особое внимание уделили патриотической тематике — открыли экспозицию о спецоперации и передали в фонд Книгу Памяти Саратовской области. Библиотека стала современным центром притяжения для жителей всех возрастов.