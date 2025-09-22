В массовом общеобластном субботнике приняли участие 20 тысяч саратовцев

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел планерку с чиновниками, где обсудили текущую ситуацию в регионе.

На совещании сообщили, что продолжается прием заявлений от пострадавших от атаки БПЛА 20 сентября. Выплаты будут произведены из резервного фонда.

Также губернатор напомнил о необходимости держать на контроле решения вопросов граждан перед его прямой линией 24 сентября. Кроме того, было отмечено, что в общеобластном субботнике 20 сентября участвовали 20 тысяч человек.

Ольга Сергеева