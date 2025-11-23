В микрорайоне Молодёжный начался ключевой этап строительства новой школы

В микрорайоне Молодёжный Саратова ведутся активные работы по возведению новой школы.

В настоящее время строители завершают монтаж шпунтовых свай и продолжают разработку котлована.

По словам куратора проекта Анастасии Морозовой, которая осуществляет общественный контроль за ходом строительства, подрядчик планирует завершить все работы по устройству фундамента до конца текущего года, несмотря на значительный объем задач. Отмечается, что этот этап является одним из важнейших в создании образовательного учреждения.

В случае соблюдения графика, объект выйдет на новую стадию уже в начале следующего года.

Напомним, общественность Молодёжного регулярно устраивает пикеты (на фото) с требование к власти строить школу как можно скорее: действующие учебные заведения переполнены, дети учатся в 2 смены.

Ольга Сергеева