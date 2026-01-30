В Мирном переулке Саратова покупатель угрожал ножом сотруднику магазина

В Саратове конфликт в магазине на Мирном переулке едва не привел к трагедии.

По информации полиции, ранее судимый 45-летний мужчина, распивая алкоголь у кассы, потребовал вызвать управляющего. Когда сотрудник преградил ему путь в служебное помещение, злоумышленник достал нож и начал угрожать продавцу.

Инцидент произошел после того, как администратор попросил его покинуть торговый зал. Ранее этот же посетитель уже покупал здесь пиво, а вернувшись через 15 минут, решил употребить на месте приобретенную водку.

На вызов, поступивший 28 января, оперативно прибыли участковые и задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством, предусматривающей до двух лет лишения свободы. Подозреваемый уже признался в содеянном.

Ольга Сергеева