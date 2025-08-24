В небе над Саратовом наблюдали «облачные поля» от самолета

Ученый СГУ Максим Червяков объяснил природу длинных белых полос от самолетов в небе над Саратовом.

Эти следы образуются на высоте 8-12 км, где температура опускается ниже -50°C. Выхлопные газы самолета содержат водяной пар и частицы сажи, на которых пар мгновенно замерзает, образуя ледяные кристаллы.

Долговечность следа инверсии самолета зависит от влажности воздуха: в сухой атмосфере кристаллы быстро испаряются, а во влажной — сохраняются дольше, создавая обширные облачные поля. Хотя такие образования безопасны для людей, в районах с интенсивным авиасообщением они могут влиять на распределение солнечной энергии.