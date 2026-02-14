В Общественной палате объяснили, кому мешает возврат школ и детсадов государству

Юлия Михайлова, заместитель председателя общественной палаты области, высказалась по поводу приватизации социальных объектов в Балашове:

«Каждый раз, когда социально важные объекты возвращают в госсобственность, начинаются грязные публикации в СМИ. Потому что есть недовольные этим процессом. Это те, кто теряет прибыль или боится разоблачения своих мутных дел. Так и сейчас мы видим попытки травли наших депутатов за их государственную позицию. Причем, попытки трусливые и анонимные, хотя все знают, кто ведет эти сайты и телеграм-каналы. И от какого олигарха получают указания.

Увидев факты нарушений, депутаты встали на защиту жителей. Обратившись к губернатору с просьбой организовать проверку законности приватизации объектов соцсферы в Балашовском районе. Поэтому поддержка людей на их стороне. А не на стороне Рыжкова, своей подписью решавшего продавать народное имущество. Многие объекты в области уже возвращены людям. Эта работа продолжается. И ни угрозы, ни грязные статьи не смогут её остановить».