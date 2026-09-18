В первом дне голосования приняли участие граждане из отдаленных районов области

В первый день голосования участие в выборах приняли не только жители областного центра, но и отдаленных районов Саратовской области.

В их числе жители Перелюбского района, ветераны органов внутренних дел Михаил Шерстюков и Геннадий Блохин.

«Глубоко убежден в том, что депутатские мандаты получат именно те люди, которые будут достойно представлять интересы социума на всех уровнях законодательной и представительной власти. Это не только мое мнение, но и мнение большинства наших соотечественников. От голоса каждого из нас в эти три дня зависит процветание и благополучие и России, и каждого региона», — отметил Михаил Шерстюков.

«Для меня выборы любого уровня – это реализация моего конституционного права. Уверен, что абсолютное большинство моих соотечественников разделяют это мнение. Особенно это касается нынешних выборов депутатов в Государственную Думу, в органы местного самоуправления. В данный период, который характеризуется достаточно сложной внешнеполитической обстановкой, все мы должны проявить единство, сплоченность и безусловную поддержку курса президента и тех достойных людей, которые сформируют ветвь законодательной власти на всех уровнях», — считает Геннадий Блохин.