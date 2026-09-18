Губернатор наградил саратовцев за вклад в развитие города

В Саратове начались торжества в честь 436-й годовщины со дня основания города. В консерватории губернатор Роман Бусаргин вручил благодарности и почётные грамоты работникам местных организаций за многолетний труд, патриотическое воспитание молодёжи и вклад в развитие города.

«Мы гордимся богатой историей нашего любимого города и великими людьми, судьбы которых навсегда с ним связаны. Саратов всегда занимал особое место в истории и культуре нашей страны. И происходит это благодаря людям. Каждый из вас своим упорным трудом доказал любовь к родному городу», — сказал губернатор. Он также отметил героев Великой Отечественной войны и участников СВО.