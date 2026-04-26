В Петровске Саратовской области успешно начался первый гоголевский фестиваль «Хлестаков»

Театральная программа фестиваля «Хлестаков» стартовала накануне в Петровске.

Как рассказал глава района Максим Калядин, на сцене выступили студенты Саратовского государственного университета, Театрального института, а также юные артисты из Петровска.

Под руководством профессора Кирилла Захарова молодые актёры представили яркую палитру русского юмора — от XIX до XXI века. В репертуар вошли отрывки из произведений Грибоедова, Гоголя, Чехова и других классиков. Особый восторг у зрителей вызвал спектакль «Сапожки» по рассказу Шукшина в исполнении будущих кукольников.

Петровские школьники не остались в стороне: они прочли поэтические пародии, представив, как мог бы выглядеть «Ревизор» в стиле разных авторов, а также стихотворение, посвящённое самому Гоголю.

Фестиваль уже назвали успешным. Почётный президент «Хлестакова», ученый-филолог Валерий Прозоров отметил, что дорога, описанная в «Ревизоре», проходит именно между Пензой и Саратовом, и Петровск активно использует это преимущество для привлечения гостей.

Итог говорит сам за себя: мероприятия фестиваля посетили 1000 человек. Вечером артисты Вольского драматического театра показали сцены из «Ревизора». Полтора часа действа пролетели незаметно — зрители не спешили расходиться.

Ольга Сергеева