В Петровске создадут онлайн-карту жалоб жителей

В Петровском районе Саратовской области планируют запустить онлайн-карту для сбора жалоб на проблемы в благоустройстве.

Об этом сообщил глава района Максим Калядин.

По его словам, коммунальные службы не всегда успевают реагировать на точечные заявки жителей. Новая система позволит гражданам самостоятельно отмечать на карте места, где требуется, например, убрать снег, починить фонарь или устранить протечку.

Каждая заявка будет оставаться на карте до её решения. Подтверждением выполнения станет фотография, подтверждающая устранение проблемы. Сейчас, как отметил глава района, готовится техническое задание для скорейшего запуска платформы.

Ольга Сергеева