В ПИУ РАНХиГС проведена дискуссионная площадка с ветеранами специальной военной операции «СВОи вместе»

30 сентября в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией на факультете государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в формате дискуссионной площадки состоялась встреча с ветеранами СВО, участниками программы «Наши герои» Николаем Власовым и Даниилом Янкловичем.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Поднятые вопросы касались не только исторической значимости воссоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но и ответственности каждого человека перед страной и своим народом.

Декан факультета ГМУ Ирина Суркова обратила внимание на то, как важно исключить фальсификацию истории и наладить открытый диалог между студентами и участниками СВО, что прекрасно удалось осуществить в рамках мероприятия «СВОи вместе».

Ветеран специальной военной операции Николай Власов отметил, что подобная дискуссионная площадка позволяет осветить многие спорные вопросы истории, раскрыть истинные причины современных событий с позиции непосредственных участников спецоперации.

«Это была интересная и познавательная встреча. Мы смогли погрузиться в атмосферу военных будней. Некоторые истории, рассказанные участниками СВО, вызвали целый спектр эмоций: и слезы, и чувство большой гордости за нашу страну», – поделилась студентка Мария Чудакова.

«Сегодня я впервые узнал о региональной программе «Наши герои». Уверен, что ответственность и патриотизм участников этой программы помогут привести к процветанию Саратовскую область», – отметил студент Глеб Щацков.