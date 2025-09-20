В поликлинике Саратовской области расширили спектр биохимических исследований повышенной точности

В Энгельсской горполиклинике № 1 работает автоматический анализатор BS-240 Pro Mindray, полученный по программе модернизации здравоохранения.

Аппарат выполняет до 240 тестов в час, расширяя спектр и скорость биохимических исследований. Это позволяет оперативно проводить срочные анализы, в том числе во время диспансеризации, и точнее оценивать риски для пациентов.

В 2024 году лабораторию также оснастили новыми гематологическими и мочевыми анализаторами, что повысило точность диагностики и эффективность работы медперсонала. Об этом сообщает областной минздрав.

Ольга Сергеева