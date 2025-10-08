В поселке Восход установили купол первой мечети

В поселке Восход Дергачевского района состоялась торжественная установка купола первой в этом населенном пункте мечети.

Как сообщили в ДУМСО, архитектурный элемент с полумесяцем был водружен на Дом Аллаха 4 октября 2025 года.

В честь памятного события в поселок прибыли почетные гости: заместитель муфтия ДУМ Саратовской области Ильяс-хазрат Юнкин, глава Дергачевского района Сергей Мурзаков, имам-мухтасиб Дергачевского района Максут-хазрат Иркалиев, имам-мухтасиб Ивантеевского района Рамиль-хазрат Мустафин, председатель Общественного совета при администрации района Лариса Салдина и другие. Присутствовали и местные мусульмане, запечатлевая исторический момент на камеры своих смартфонов.

Поселок Восход — самый отделенный от районного центра и небольшой по численности населения. Подавляющее большинство жителей — мусульмане. О мечети в родном селе они уже давно мечтали, и, наконец, несколько лет назад один из верующих, Тлек Башпанов, решил взять дело в свои руки. Приобретя здание бывшего магазина, он начал оформление документов и ремонт собственными силами. В этом благом деле его поддержали односельчане, внося посильный вклад.

Значительного прогресса в перевоплощении здания в мусульманский храм удалось достичь в текущем году, когда на помощь Тлеку Бакашевичу пришел бизнесмен из Пугачевского района. Единоверец Зариф Байсалямов, узнав о реконструкции, выразил желание проспонсировать строительные работы.

Благодаря совместным усилиям верующих на сегодняшний день мечеть оформлена юридически, полностью облицована, у нее имеется минарет, купол, окна и двери. Теперь предстоит подключить коммуникации и провести внутренние отделочные работы.

По словам Тлека Башпанова, молельный зал в будущем сможет вместить до 100 человек. Не обойдется по милости Всевышнего Аллаха и без помещения для тахарата со всеми удобствами и горячей водой.

В планах верующих — официально открыть двери Дома Аллаха летом 2026 года. Но это не мешает уже сейчас проводить в здании коллективные молитвы. И в прошедшую субботу здесь прозвучал первый азан, а собравшиеся на церемонию установки купола мусульмане первый раз встали в ряд на намаз в своей собственной, родной мечети.

В этот день звучало также много пожеланий добра и искренних дуа за жителей Восхода. В ходе торжественного мероприятия заместитель муфтия Ильяс-хазрат Юнкин напомнил, насколько высока награда от Создателя за строительство мечети, и призвал верующих чаще посещать ее, ведь ценность мечетей заключается не в самом здании, а в его наполненности людьми.

В ближайшую пятницу в Доме Аллаха поселка состоится первый Джума-намаз. Его проведет имам-мухтасиб Дергачевского района Максут-хазрат Иркалиев.

Подготовила Наталья Мерайеф