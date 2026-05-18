В Радищевском музее впервые показали картину «Не ждали» Репина

Полотно из Третьяковской галереи привезли в Радищевский музей Саратова. Увидеть работу можно до 16 августа.

Репин писал эту сцену с 1884 по 1888 год. Картина завершает серию работ художника о народовольцах и пореформенной России. Вместе с оригиналом показали подготовительные эскизы и этюды.

В экспозицию также вошли другие работы автора: «Под конвоем. По грязной дороге», «Арест пропагандиста», «Перед исповедью» и портреты дочери. Организаторы дополнили картины историческими предметами той эпохи — нелегальным листком, манифестом Александра III и осколком стекла от кареты с места убийства императора.

На открытии директор музея Елена Галактионова поблагодарила коллег из Третьяковской галереи, Русского музея, Саратовского музея краеведения, музея Академии художеств, Пензенской и Башкирской картинных галерей.

