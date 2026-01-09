В регионе действует запрет выхода на лед в январе

В регионе установлен временный запрет на выход и выезд на лед всех водных объектов.

Ограничение продлится как минимум до 12 января 2026 года, с возможностью дальнейшего продления в зависимости от погодных условий.

Ледяной покров на водоемах области сформировался неравномерно и не набрал необходимой прочности. Его толщина неоднородна, поэтому даже тонкий слой льда может мгновенно проломиться под весом человека. В случае провала под лед выбраться самостоятельно практически невозможно, а риск быстрого переохлаждения крайне высок.

Управление региональной безопасности призывает жителей и гостей области к сознательности и терпению.

В случае возникновения экстренной ситуации на воде незамедлительно звоните по единому номеру спасательных служб 112.

Ольга Сергеева