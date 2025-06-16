В рейтинге по доходам населения Саратовская область все больше отстает от других регионов

Саратовская область теряет позиции в рейтинге доходов населения.

Согласно исследованию РИА Новости за 2024 год, Саратовская область опустилась на 73-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, несмотря на некоторый рост показателей.

Отношение доходов к стоимости потребительской корзины выросло с 1,44 до 1,54. Доля бедного населения сократилась с 12,5% до 10,07%.

Однако другие регионы развиваются быстрее:

В 2021 году область занимала 62-е место.

В 2022 — 63-я строка рейтинга.

В 2023 — уже 71-я позиция.

Лидеры рейтинга — Ямало-Ненецкий АО (3,94) и Москва (3,03). Среднероссийский показатель — 2,10.