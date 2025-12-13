В результате ночной атаки БПЛА на Саратов погибли два человека

В результате атаки БПЛА на регион в ночь 13 декабря есть жертвы и разрушения.

Как сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, погибли два человека, в также пострадали несколько квартир в жилом доме.

На месте работают все экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий.

— Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка. В отработанном порядке для жителей также предусмотрена материальная помощь в случае ущерба имуществу. Сотрудники администрации проведут поквартирный обход. Все средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета. Первоочередная задача — в максимально короткие сроки заменить поврежденные стеклопакеты. Пока специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности в одном из подъездов, для жителей организован пункт временного размещения. Все основные работы планируется завершить в течение дня. Кроме того, привлечена организация, которая проведет дополнительное обследование конструкций здания, — рассказал глава региона.

В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было, так как 13-го декабря — выходной день.

Администрация города в оперативном режиме произведет замену повреждённых элементов.

Напомним, воздушная тревога в регионе была объявлена около часа ночи. В Саратове и Энгельсе активно работали системы ПВО.

Наталья Мерайеф