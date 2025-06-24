В Роспотребнадзоре ответили на жалобы населения о саратовской вони

В региональном управлении Роспотребнадзора отреагировали на массовые жалобы жителей Саратова и Энгельса на странный запах в воздухе.

Специалисты провели проверку потенциальных источников загрязнения, но превышений нормативов не обнаружили.

В ведомстве пояснили, что при появлении конкретной информации об источнике неприятного запаха граждане могут направить официальное обращение для принятия мер.

Напомним, что Саратовская область ранее вошла в число регионов с высокой заболеваемостью, связанной с загрязнением воздуха.