В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое

Как выбрать качественное мороженое, советуют эксперты Роспотребнадзора.
Упаковка лакомства должна быт целая, без повреждений, с чёткими надписями.
Обязательно на ней указаны:
состав,
срок годности,
производитель,
маркировка ЕАС.
Жирность:
молочное – до 7,5%,
сливочное – 8-11,5%,
пломбир – от 12%,
с растительным жиром – не более 12%.
Важно! Если в составе есть заменители молочного жира, на упаковке должно быть указано «мороженое с заменителем молочного жира» (а не «пломбир» или «сливочное»).
Натуральное мороженое делают только из молока, сахара и стабилизаторов. Допустимы добавки: фрукты, орехи, шоколад.
Не берите мороженое со стёртой датой изготовления!