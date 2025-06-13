В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое

Как выбрать качественное мороженое, советуют эксперты Роспотребнадзора.

Упаковка лакомства должна быт целая, без повреждений, с чёткими надписями.

Обязательно на ней указаны:

состав,

срок годности,

производитель,

маркировка ЕАС.

Жирность:

молочное – до 7,5%,

сливочное – 8-11,5%,

пломбир – от 12%,

с растительным жиром – не более 12%.

Важно! Если в составе есть заменители молочного жира, на упаковке должно быть указано «мороженое с заменителем молочного жира» (а не «пломбир» или «сливочное»).

Натуральное мороженое делают только из молока, сахара и стабилизаторов. Допустимы добавки: фрукты, орехи, шоколад.

Не берите мороженое со стёртой датой изготовления!