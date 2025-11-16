В Ровенском районе открыли 10 современных фельдшерско-акушерских пунктов

В Ровенском районе Саратовской области в рамках программы модернизации здравоохранения установили 10 современных фельдшерско-акушерских пунктов.

В текущем году новые модульные ФАПы появились в сёлах Новопривольное и Береговое. В первом случае медицинское учреждение было построено с нуля, во втором — заменено устаревшее здание. Это позволяет почти 400 жителям получать квалифицированную помощь без выезда за пределы населённых пунктов.

Как отметила главврач районной больницы Светлана Светова, новые ФАПы полностью укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН. Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта.

Ольга Сергеева