В Ртищеве завершён ремонт дорог, о котором просили жители

В Ртищеве отремонтирован участок дороги на ул. Волгоградская.

Это последний из проблемных участков дорог, где в этом году выполнялись работы по просьбам жителей. Свои обращения они направляли депутату Госдумы Николаю Панкову.

После того, как был совместно составлен список адресов, депутат с жителями контролировал ремонт и щебенение. На сегодня весь объём работ, запланированный на текущий год, выполнен.

В том числе, были отремонтированы или отсыпаны щебнем участки улиц в частном секторе и на окраинах:

ул. Глинки;

ул. Мясокомбинат;

пер. Мирный;

ул. Пионерская;

ул. Белинского;

ул. Первомайская;

ул. Калинкина;

ул. Красноармейская.

«По многим дорогам в частном секторе было невозможно проехать. Они не ремонтировались десятилетиями. Спасибо жителям за то, что помогли выбрать для ремонта самые проблемные участки. Совместную работу будем продолжать. За каждым обращением стоят люди, их качество жизни, комфорт и безопасность», — отметил Николай Панков.

Об этом пишет паблик «Помощники Панкова» в МАКС.