В Саратове 15 водителей накажут за выезд на встречную полосу

Служба ГАИ Саратова проинформировала о результатах специального рейда «Обгон», проведенного с 23 по 25 сентября.

Операция была направлена на пресечение опасных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, и снижение аварийности. В ходе контроля на дорогах города зафиксировано 15 случаев нарушения правил обгона.

«Выезд на встречную полосу часто приводит к тяжелым последствиям. Гарантией безопасности остается внимательность за рулем и строгое выполнение требований ПДД», — подчеркнули в ведомстве.

За указанные нарушения автомобилисты привлечены к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Ольга Сергеева