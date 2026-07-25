В Саратове 5-летняя девочка выпала из окна квартиры второго этажа

В Саратове 23 июля пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже в 1-м проезде Строителей.

Ребёнок госпитализирован с травмами. Об этом сообщили в региональном СКР.

По поручению главы регионального СУ СКР Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Прокуратура Ленинского района также начала проверку — устанавливаются обстоятельства, причины и условия случившегося. По итогам будут приняты процессуальные и надзорные меры.

Ольга Сергеева