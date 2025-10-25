В Саратове автохам на грузовике регулярно мешает пешеходам

В саратовском поселке Солнечный водитель большегруза систематически нарушает правила парковки, создавая угрозу для безопасности пешеходов.

Так, 25 октября местные жители разместили в соцсетях фотографии, на которых запечатлен автомобиль, припаркованный непосредственно перед пешеходным переходом.

«Вы вообще понимаете, сколько аварийных ситуаций провоцируете?» — обратились возмущенные граждане к водителю-нарушителю. Пользователи потребовали принять меры к автомобилисту, который регулярно занимает парковочное место в непосредственной близости от зебры.

Ольга Сергеева