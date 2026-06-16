В Саратове на Астраханской бродячая собака покусала пенсионерку

Нападение бродячей собаки на пожилую женщину произошло 15 июня в Саратове на улице Астраханской.

По информации, предоставленной региональным министерством здравоохранения, пострадавшая была госпитализирована, и её состояние оценивается как среднетяжелое.

Примечательно, что в тот же день, около 13:30, на улице Васильковской также произошло нападение бродячих псов на другую жительницу.

Местные жители выражают недовольство по поводу недостаточных мер по контролю за бродячими собаками в областном центре.

Ольга Сергеева