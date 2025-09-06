В Саратове девушки у дома Романа Абрамовича вымаливают богатых женихов сушками

В Саратове у дома, где родился известный российский бизнесмен Роман Абрамович, появился необычный «алтарь».

Незамужние девушки оставляют у подъезда сушки — якобы любимое лакомство будущего миллиардера в детстве — и записки с пожеланиями богатого жениха.

Местный блогер Диана Листопад запечатлела это явление. Некоторые жители жалуются на беспорядок, но находятся и те, кто верит в эффективность ритуала. Одна из пользовательниц утверждает, что её подруга после такого «обряда» удачно вышла замуж.

Подписчики в комментариях шутливо отмечают, что Саратов — «земля талантов», регулярно рождающая успешных людей.