В Саратове директор фирмы задолжал по НДС более 22 млн рублей

В Саратове руководитель строительной компании предстанет перед судом по обвинению в крупном уклонении от налогов.

По данным региональной прокуратуры, в период с 2018 по 2020 год подозреваемый систематически направлял в налоговые органы заведомо ложные декларации по НДС. Для уменьшения налоговой базы он также предоставлял фиктивную информацию о контрактах, якобы заключенных фирмой.

Следствие установило, что данные махинации привели к недополучению федеральным бюджетом более 22 миллионов рублей.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, а для обеспечения возможной конфискации наложен арест на его имущество общей стоимостью порядка 43 миллионов рублей. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сергеева