В Саратове для юных футболистов спортивной школы «Сокол» сотрудники минприроды провели два экологических урока

Красочную видеопрезентацию об особо охраняемых природных территориях Саратовской области представил консультант отдела недропользования и ООПТ Олег Василенков. Их сохранение соответствует целям и задачам реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.



Ребята активно включились в обсуждение вопросов развития памятников природы региона.

-Я переехал в Саратов несколько лет назад, и за это время увидел, как меняется территория у родника «Серебряный» на Кумысной поляне. Я там недалеко живу и часто бываю. Дорога к роднику в хорошем состоянии, рядом появилась деревянная лавочка, территория у родника чистая, а если там и бывают выброшенные пластиковые бутылки, то мы их забираем домой и выкидываем, — рассказал воспитанник спортивной школы Илья Бойченко.

Воспитанникам спортивной школы предложили взять шефство над одним из родников на Кумысной поляне, например, «Лечебным», как это делают студенты саратовских вузов.

Затем перед слушателями выступил представитель проекта «Наши герои», участник СВО Евгений Ивашенцев, который призвал сохранять окружающую среду в чистоте.

«Любить природу — значит любить родину» прозвучали на уроке слова русского писателя Михаила Пришвина.

Евгений Ивашенцев также рассказал о своей службе в отряде особого назначения (ОМОН) и похвалил ребят за активные занятия спортом.

В ближайшее время для воспитанников спортивной школы в целях повышения экологических знаний и культуры потребления при поддержке минприроды организуют экскурсию на Энгельсский мусоросортировочный комплекс.