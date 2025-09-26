В Саратовской области введут новые ограничения на продажу алкоголя в МКД

Депутаты Саратовской областной думы планируют ужесточить правила продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах.

Спикер думы Алексей Антонов заявил, что предыдущие ограничения не дали желаемого эффекта.

В ближайшее время планируется:

Полностью запретить продажу алкоголя в таких заведениях.

Увеличить минимальную площадь зала обслуживания с 50 до 100 кв. метров.

Сократить время продажи и ужесточить требования к размещению точек.

Также депутаты намерены обратиться в Госдуму с инициативой о повышении штрафов за нелегальную торговлю алкоголем. Инициативы находятся в стадии обсуждения.

Ольга Сергеева