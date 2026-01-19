В Саратове и Энгельсе депутаты проверили работу общественного транспорта после обращений пассажиров

Депутаты Саратовской областной Думы провели мониторинг работы общественного транспорта в Саратове и Энгельсе.

Поводом для этого стали обращения жителей.

По словам депутата, ветерана СВО Дмитрия Лыгина, в Заводском районе Саратова из-за нарушения интервалов движения горожане вынуждены длительное время ждать свою маршрутку.

«Не понаслышке знаю о проблеме, так как сам часто пользуюсь общественным транспортом. Маршруты, которые работают на нерегулируемых тарифах, например №42 или №83, – не соблюдают интервал движения, не весь подвижной состав выходит на линию. Это приводит к тому, что автобусы приходят переполненными и просто не могут забрать новых пассажиров», – отметил Лыгин.

Аналогичные проблемы зафиксированы и на межмуниципальном сообщении.

Депутат Дмитрий Полулях, проанализировавший работу маршрутов Саратов – Энгельс, сказал, что перевозчики игнорируют график в часы пик, заставляя людей мерзнуть на остановках. Кроме того, жители сообщали о неисправной системе отопления в некоторых автобусах.

«Жители справедливо возмущаются: тарифы растут, а качество обслуживания падает. Транспортным компаниям необходимо пересмотреть подход к работе. От них зависит комфорт и безопасность людей», – подчеркнул Полулях.

Вариантом системного решения проблемы депутаты видят переход на модель брутто-контрактов.

Как отметил депутат Кирилл Лаврентьев, качество перевозок на таких маршрутах значительно выше, чем у частников, работающих по нерегулируемым тарифам. По его словам, опыт внедрения новой системы доказывает, что только жесткий контроль позволяет обеспечить работу современных и безопасных автобусов.