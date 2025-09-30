В Саратове ищут мистических похитителей гортензии из сквера Первой учительницы

В саратовском сквере Первой учительницы зафиксирована пропажа декоративного кустарника.

Как сообщила глава Волжского района Татьяна Ерохина, с территории зеленой зоны при загадочных обстоятельствах исчезла гортензия.

Чиновница охарактеризовала произошедшее как мистическое происшествие. Материалы с систем видеонаблюдения уже передаются в правоохранительные органы для установления личности нарушителя.

Ерохина подчеркнула, что виновное лицо будет привлечено к административной ответственности за противоправные действия, которые не останутся без правовых последствий.

Ольга Сергеева