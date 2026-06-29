Власти Саратова из-за непогоды закроют парки и сад «Липки»

В Саратове 30 июня из-за неблагоприятных погодных условий ограничат посещение парков.

Причина — усиления северо-западного ветра с порывами до 15 м/с и небольшой дождь.

Как сообщил глава города Игорь Молчанов, для обеспечения безопасности закроют:

Городской парк

Сад «Липки»

Детский парк

Парк Семхоз

Все аварийно-спасательные службы города приведены в состояние готовности. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Саратовцы недоумевают: ветер до 15 м/с — совсем не смерч и даже не ураган, чтобы идти на полный запрет посещения парков. В то же время в городе много скверов, которые не закрываются, следовательно их посещение возможно.

Напомним, ранее власти Саратова запретили выгуливать в парках и скверах собак.

Ольга Сергеева