В Саратове из-за непотушенной хозяйкой свечи сгорела квартира на проспекте Энтузиастов

В Саратове произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по проспекту Энтузиастов.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:39 ночи. Огонь охватил кухню и коридор площадью 9 квадратных метров. На место выехали 16 пожарных и 4 единицы техники.

В ходе эвакуации из задымленного подъезда спасатели вывели 5 человек, еще 11 жильцов покинули здание самостоятельно. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем — хозяйка квартиры оставила горящую свечу без присмотра и уснула. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание, предотвратив его распространение на другие помещения.