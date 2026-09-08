В центре Саратове из-за сильного дождя затопило район набережной

В Саратове из-за сильного дождя 7 сентября затопило участок набережной у колеса обозрения.

По словам очевидцев, вода скопилась и в других местах в центре города.

Мэр Игорь Молчанов сообщил, что городские службы работают в усиленном режиме: откачивают воду, проверяют ливнёвки и убирают упавшие ветви. Жителей просят быть внимательными на дорогах, не парковать машины под деревьями и обходить подтопленные участки. О проблемах можно сообщать по телефону 659-659.

На этой неделе в регионе ожидаются дожди, грозы и туман.

Ольга Сергеева